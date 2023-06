Enquête: meer dan duizend inwoners van Vught hebben maanden na coronabesmetting nog symptomen

Studenten St. Joost School of Art & Design vertellen met animaties verhalen van oorlogs­slacht­of­fers

VUGHT - In Nationaal Monument Kamp Vught is een bijzondere expositie te zien, gemaakt door tweedejaars studenten van de St. Joost School of Art & Design in Den Bosch en Breda. Door middel van animaties vertellen ze de persoonlijke verhalen van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog vervolgd zijn.