Er worden meer fietsen gestolen in Vught; gemeente vraagt inwoners op te letten

Ruim een halfjaar later open dan gehoopt, maar Restaurant Illusie lijkt in ieder geval geen illusie te zijn

DEN BOSCH - Het was eigenlijk de bedoeling dat restaurant Illusie aan het Leonardo da Vinciplein in het Paleiskwartier in januari open zou gaan. Tegenslagen met de verbouwing en de vergunning zorgden voor vertraging, maar er is een stip aan de horizon: 8 augustus wil Illusie open.