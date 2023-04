Ergens tussen Mars en Jupiter staat een planeet met zijn naam: ‘Ik heb hem zelf nog nooit gezien’

Mariëlle (58) waagt zich aan de triatlon als herinne­ring aan haar aan kanker overleden neefje Gerardje

OISTERWIJK - Het is een uitdaging. Op haar 58ste traint Mariëlle Peppenster voor de Iron Man. Dat is 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,2 kilometer hardlopen. Op de geboortedag van neefje Gerardje die op zijn zesde stierf aan kanker, is haar triatlon. Dat doet ze in haar eentje.