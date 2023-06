Groen licht voor 220 extra Oekraïners in Vught en Helvoirt; Emmaus mag bouwen op weiland

Nemelaer wint eerste duel in verliezers­pou­le in allerlaat­ste kans om promotie: ‘Wat sowieso overblijft is trots’

Nemelaer zat diep in de put nadat afgelopen zondag voor de tweede keer promotie werd gemist. Daar was donderdagavond in de met 3-2 gewonnen wedstrijd tegen RKHHV niks van te merken. Te danken aan een stukje psychologie van de koude grond.