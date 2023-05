Jouw gazon veel werk? Geert (29) mag zelfs nog geen vogelpoepje laten liggen op golfbanen KLM Open

Gemoederen lopen hoog op bij Trinitas: speler duwt scheids­rech­ter, supporter spuugt hem in gezicht

In de strijd tegen de nacompetitie liepen de gemoederen hoog op tijdens de wedstrijd Trinitas Oisterwijk - Rijen. Beide ploegen proberen met man en macht de nacompetitie te ontlopen. Rijen won met 1-2 in Oisterwijk en Trinitas gaat de nacompetitie in.