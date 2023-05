‘Klassieke naaktfoto’ van fotograaf Frank van Driel uit Vught wint eerste prijs in Los Angeles

Burgemees­ter Jack Mikkers bij dodenher­den­king in Den Bosch: ‘Herdenken is ook nadenken over de toekomst’

DEN BOSCH - Veel gesprekjes stokken even als enkele honderden deelnemers aan de Stille Tocht de terrasjes van de restaurants aan de Kerkstraat passeren. ,,Of ik om 20.00 uur bij die kranslegging ga kijken? Ik dacht van niet”, zegt David die van een pilsje geniet. ,,Het is nog veel te lekker in het zonnetje. Straks houd ik wel even mijn mond voor de oorlogsslachtoffers.”