Klimaatberekeningen: ruimte nodig voor berging 36 miljoen kuub regenwater voor ‘droge voeten’ in Den Bosch

Keiharde afrekening van wraaklusti­ge oud-burgemees­ter van Heesch is na 75 jaar openbaar

DEN BOSCH - De schilder, de weduwe, de aannemer, de rijksveldwachter en de pastoor. Allemaal komen ze aan de beurt in de afrekening die oud-burgemeester Johannes Wilhelmus Offermans in maart 1947 aan papier toevertrouwt. De brief is één van de duizenden archiefstukken die vanaf dit nieuwe jaar openbaar zijn.

5 januari