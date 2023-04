Minder woningen gebouwd in de gemeente Vught

Al snel parkeer­schijf nodig voor Hof van Overkerk in Sint-Michiels­ges­tel

SINT-MICHIELSGESTEL - Het wordt even wennen voor automobilisten die boodschappen doen bij de Jumbo, Kruidvat, Hema of andere winkels in het centrum van Sint-Michielsgestel. Binnenkort wordt op het parkeerterrein bij Hof van Overkerk de blauwe zone ingevoerd. Andere parkeerterreinen blijven nog zonder parkeerschijf. Waarom eigenlijk?