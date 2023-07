Motorrijder (21) houdt voet voor kenteken terwijl hij 46 kilometer per uur te hard over A2 rijdt

Beleg van ’s-Hertogen­bosch moet precies 400 jaar na dato in 2029 overal te zien zijn: ‘Moeras­draak mag niet ontbreken’

DEN BOSCH - Kunstenaarsduo ‘TelmoMiel’ was dit weekend bij een flat bij de Helftheuvelweg in Den Bosch nog druk in de weer met verfspuitbussen ,,Het was vaak te heet voor ze om lang door te gaan”, verklaart Stefan van Ham van Kings of Colors de vertraging. ,,Werk in uitvoering, ook leuk”, zegt iemand die bij de ‘opening’ komt kijken.