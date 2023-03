ProRail gaat nu ook dassenburchten in Vught uitgraven, hoopt werkzaamheden eind van de week af te ronden

met video Bestelbus verliest lading aluminium strips op N65 bij Helvoirt

HELVOIRT - Een bestelbus is woensdagochtend een lading aluminium strips verloren op de N65 tussen Tilburg en Den Bosch. Ten hoogte van Helvoirt is één rijstrook dicht geweest in de richting van Vught, wat voor de nodige vertraging zorgde in de ochtendspits.