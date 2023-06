Roosje (89) en Jan (72) balen van hardstylefestival Rebirth in hun achtertuin: ‘Onze veiligheid was in het geding’

Horeca in Meierij gaat gebukt onder personeels­krap­te: ‘Een praatje is belangrijk, zeker in een dorp’

SCHIJNDEL/SINT-MICHIELSGESTEL - Buitenlandse koks in de keuken , QR-codes op terrasjes, oud-werknemers terug in het vak of het restaurant zelfs een extra dag in de week dicht. De horeca probeert ook in de Meierij het nijpende personeelstekort op allerlei manieren het hoofd te bieden.