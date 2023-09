Een vol stadion aan het lauwe bier? Bah! Dat willen ze bij FC Den Bosch niet (meer) laten gebeuren

DEN BOSCH - Stadion De Vliert zit komende vrijdag bomvol voor de wedstrijd van FC Den Bosch tegen Jong PSV, maar dan is het wel fijn als iedereen die bier mag drinken ‘gewoon’ snel aan de pils kan. Verder is het óók wenselijk dat het bier niet lauw is, maar koud zoals het hoort. Club én cateraar ondernemen actie.