Traditioneel carnaval dreigt te verdwijnen in Vught; bestuur Dommelbaorzedurp stapt op

Met video Glazenwas­ser Dennie zat uren vast op 10 meter hoogte, in stromende regen: ‘Telefoon lag in de auto’

VUGHT - In je eentje vastzitten op bijna 10 meter hoogte, zonder telefoon en in de stromende regen. Een nachtmerrie voor sommigen, maar glazenwasser Dennie Schwartz uit Vught had maandagochtend die pech écht. Zijn hoogwerker hield er bij woonzorgcentrum Theresia mee op, en in de verste verte was geen omstander te bekennen: ,,Daar werd ik wel bloedchagrijnig van.”