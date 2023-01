Van der Valk pakt groots uit in Vught: ‘Hier zijn de kinderen van Gerrit en Toos geboren’

Bestuurder zonder rijbewijs gaat voor de derde keer de fout in: politie neemt auto in beslag in Waalwijk

WAALWIJK - De auto van een man uit Den Bosch is door de politie in beslag genomen, nadat hij voor de derde keer was betrapt op rijden zonder rijbewijs. De automobilist reed in de nacht van dinsdag op woensdag door Waalwijk, toen agenten hem zagen rijden.

