'Wanneer komt het moment dat we ook de armen en benen moeten bedekken?'

Nietsvermoedend lag Marieke van der Kruijs (40) afgelopen weekend bij de IJzeren Man zonder bikinitopje op het strand toen ze door een medewerker werd weggestuurd. Topless zonnen zou volgens het strandbad in Vught onder naaktrecreatie vallen. En dat is verboden.



Het voorval maakte velen tongen los. Medestanders van de IJzeren Man vonden dat Van der Kruijs ook in haar achtertuin in haar blote borsten kon liggen. Tegenstander waren van mening dat vrouwen evenveel recht hebben om met ontbloot bovenlijf in de zon te zitten als mannen.

Quote Naakt en seks zijn twee totaal verschil­len­de dingen Artemis Westenberg

Tijden veranderen

De tijden zijn veranderd ten opzichte van veertig jaar geleden. Destijds was het heel normaal dat vrouwen topless aan het zwembad lagen. Evenals naakt douchen bij sportverenigingen de norm was. Tegenwoordig stappen steeds meer kinderen met onderbroek onder de douche. Waar komt die nieuwe preutsheid vandaan?



Christine Kouman denkt dat de verpreutsing van de samenleving te maken heeft met het veranderde zelfbeeld van mensen. Volgens de directrice van NFN, belangenbehartiger voor naaktrecreatie, spelen sociale media daarin een belangrijke rol. ,,Je ziet tegenwoordig overal gefikste borsten. Vrouwen zijn daarom voorzichtiger geworden om hun niet-gefikste borsten te tonen. Het is een vorm van body shaming."



Die mening is ook Artemis Westenberg toegedaan. De voorzitter van de Vereniging voor Vrouwenbelangen memoreert aan de seksuele revolutie in de jaren zeventig. Naakt stond synoniem voor puur natuur. Tegenwoordig wordt naakt ten onrechte met seks geassocieerd, meent zij. ,,Naakt en seks zijn twee totaal verschillende dingen."

Douchen

Bij sportverenigingen zetten allochtonen jongeren de trend om met onderbroek de douchen. De trend werd overgenomen door hun teamgenoten. Degenen die naakt bleven douchen kregen te maken met toenemende druk. Hoe lastig is het om in je eentje naakt te blijven douchen als steeds meer teamgenoten hun boxershort aan houden? Tel daarbij het risico op dat tieners tegenwoordig lopen om gefilmd te worden en van onschuld lijkt geen sprake meer.



Is die nieuwe preutsheid te relateren aan het voorval in Vught? Westenberg denkt van wel. Borsten worden in haar ogen steeds vaker gezien als iets erotisch, terwijl het daarmee niets van doen heeft. Een verbod benadrukt dat nog eens. ,,Bij een verbod denken veel mensen aan iets engs of vies. Daar is bij borsten geen enkele sprake van."



De verpreutsing van de samenleving baart Kouman enigszins zorgen. ,,Als blote borsten niet meer zijn toegestaan op het strand wanneer komt dan het moment dat ook benen en armen bedekt moeten worden?"

Achterliggende boodschap