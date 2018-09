Wegpiraat (18) zorgde ook voor gevaar op A65 en schokt ouders: 'Onze dochter had dood kunnen zijn'

Dames 1-team E.V.B.V. Octopus Vught overgedra­gen aan Black Eagles Rosmalen

13 september VUGHT - Nadat enkele speelsters en vervolgens trainer Steven van Besuijen zich vlak voor het seizoen terugtrokken uit het Dames-1 team van E.V.B.V. Octopus in Vught, is besloten de rest van het team over te laten gaan naar Black Eagles in Rosmalen. Dat meldt E.V.B.V. Octopus in een persbericht.