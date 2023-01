Zeer grote stroomstoring in Tilburg en omgeving, Efteling-attracties staan stil en chaos op N65

Oma Henny overleefde Kamp Vught door knijpkat­ten te maken voor Philips; kleindoch­ter Deborah kreeg zo’n zaklampje

VUGHT – Haar oma Henny moest in Kamp Vught knijpkatten maken en haar opa werkte in de bontwerkplaats. Kleindochter Deborah Kalkoene (42) kwam meer te weten over de gruwelijkheden die haar grootouders moesten doorstaan én kreeg een knijpkat overhandigd.

