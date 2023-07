Bewolkt en gestage regenval in Waadhoeke vandaag

trainerscarrousel Trainer Marcel Post ziet stap naar Harkemase Boys als een geweldige kans: ‘Spelers weten vaak wat ze aan mij hebben’

Marcel Post uit Vollenhove is komend seizoen hoofdtrainer op het befaamde sportpark De Bosk in Harkema. De ambitieuze oefenmeester met UEFA A-licentie is daarmee de verrassende opvolger van Jan de Jonge. ,,Ik zie het als een prachtige kans mijn ambities waar te maken. Gezien alle mooie reacties moet ik ook op derde divisie-niveau vooral mezelf blijven.’’