Bewolkt weer in Waadhoeke vandaag

vechtpartij leeuwarden Hooligans sturen appje naar rivalen en dan 'breekt de hel los’: 'Het wordt steeds gekker hier!’

De massale vechtpartij vrijdagavond bij het station in Leeuwarden was het gevolg van provocerend app-verkeer tussen ‘supporters’ van Cambuur Leeuwarden en sc Heerenveen. Bij de confrontatie waren tussen de dertig en veertig mensen betrokken. De eigenaar van een café zag het van dichtbij gebeuren. ,,Mijn personeel is er helemaal van ontdaan.”