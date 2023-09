Bezwaar ouders tegen dochter afgewezen: opvang 35 Oekraïners in boerderij Herbaijum mag door­gaan

Een vrouw uit Herbaijum mag met de gemeente Waadhoeke een overeenkomst sluiten voor het tijdelijk opvangen van maximaal 35 Oekraïners in haar woning. Dat heeft de rechter vorige week bepaald in een kort geding dat door haar ouders, tevens haar directe buren, tegen haar en de gemeente was aangespannen.