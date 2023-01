100 jaar Waalre inspireert Rauw Impro: ‘Voor iedereen met een beetje lef’

Programma staat voor eerste maanden van 2023

De leden spelen in steeds wisselende samenstellingen om zichzelf en elkaar zoveel mogelijk uit te dagen. Deze week was er in gemeenschapscentrum De Pracht een open repetitie waar belangstellenden konden zien en meemaken hoe een voorstelling voorbereid wordt en dat alles echt on the spot bedacht wordt.

Twee verschillende voorstellingen

Miranda de Weerd: „Op 11 februari spelen we in de Kleine Willibrorduskerk de voorstelling Liefde! Toch? Of... We starten om 20.00 uur en spelen negen scenes. Het publiek mag zich tevoren verzamelen bij Meester Keeman aan de Markt. Gezamenlijk lopen we dan naar het kerkje. Reserveren is noodzakelijk, want er is maar beperkt plaats en de helft ervan is inmiddels al besproken.”