Oud-raadslid Kees de Zeeuw mist de politiek geen seconde. ‘Meer vrijheid, vaker in het buitenland en helpen in de bioscoop’

De Peesjevee-pod­cast is terug: ‘Al te veel zorgen over de PS­V-financiën zijn niet nodig, kapitaal moet ook op het veld staan’

Er is geen reden om te panikeren over de financiële situatie van PSV. Dat stelt PSV-watcher Rik Elfrink van het ED in de nieuwste editie van de Peesjevee-podcast. Hij vindt het beleid van de afgelopen jaren te verklaren, al is er volgens hem wel behoorlijk scherp aan de wind gezeild. Ook omdat Ajax een andere koers ging varen.

13:28