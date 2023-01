Clubhuis hondenschool en Kringgroep Waalre volledig verwoest door brand

Machteloze toeschouwers zijn de 34-jarige Ynske Hassing en haar ouders Koos en Ina. ,,Vijftig jaar stond dat clubhuis er al", zegt vader Koos, ,,en nu is er niks van over.” En in tranen somt Ynske op wat ze allemaal kwijt is: ,,De sprongen, tunnels, zoekspelletjes, de pakken voor de pakwerkers, de tafels de stoelen. Oh en de vriezer en de koelkast, de frituur, de hele keuken...”

Ze werd uit bed gebeld door de politie, vertelt ze. ,,Er was brand en of ik meteen wilde komen.” Zij belde haar ouders weer uit bed, en nu staan ze hier. Onthutst en boos.

Levenswerk van de familie Hassing

Maar ja, ze wéten natuurlijk niet of die jongeren ook verantwoordelijk zijn voor de brand. Vader Koos is benieuwd wie de brandweer gebeld heeft. ,,De melding was dat er een bosbrand was. Maar dat was dus helemaal niet zo. En toen de brandweer hier kwam, stond er ook niemand te kijken. Dat is toch gek? Als je brand ziet en je meldt t, dan zorg je toch dat je er bent als de brandweer komt?”