De meeste auto's in Waalre komen uit 2018

Oud-raads­lid in Waalre Joke Beuger (71) overleden

WAALRE - Oud-raadslid in Waalre Joke Beuger is overleden. Beuger, die ruim twaalf jaar in de gemeenteraad zat, was al langere tijd ernstig ziek maar trad daar nooit mee naar buiten. Beuger werd 71 jaar.