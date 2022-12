De missie van Gertrude Arends-Zimmerman (1965-2022): het beschermen van mens, dier en plant

Invalide Leon moet Fokuswo­ning uit omdat instelling zijn zorg te zwaar vindt; ‘Het gaat allemaal zo snel, zo bot’

EINDHOVEN - Zorginstelling Fokus vindt dat de zorg voor de zwaar gehandicapte Leon Roovers (55) te zwaar wordt. Ze heeft de Eindhovenaar een brief gestuurd waarin staat dat hij daarom per 1 januari uit zijn Fokuswoning in het centrum moet.

