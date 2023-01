Geen derde woonlaag op complex Frederik Hendrikstraat

AALST -Inspraak heeft effect. Deze week was er weer een inloopbijeenkomst over het plan voor de bouw van een appartementencomplex aan de Frederik Hendrikstraat in Aalst. Participatie maakt onderdeel uit van de procedure.

Ook deze keer was de interesse uit de buurt groot. De vele belangstellenden zagen woensdagavond dat belangrijke aanpassingen in de tekeningen waren doorgevoerd. Zo komt er geen derde woonlaag op het appartementengebouw, zijn bergingen verplaatst en is gezorgd voor meer privacy en sociale controlemogelijkheid.

Sinds de Gebiedsvisie De Pracht in juni 2021 is vastgesteld zijn er meerdere sessies met omwonenden en gebruikers geweest. In vervolg op geleverde input tijdens die bijeenkomsten, de laatste was in mei 2022, ziet het er nu naar uit dat gestart kan worden met de procedure tot wijziging van de bestemmingsplannen en kan de aanvraag omgevingsvergunning de deur uit. Wanneer alles volgens het draaiboek verloopt, kan volgend voorjaar met de realisatie worden begonnen.

Aanvankelijk 32 woningen

Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, Suzan van de Goor- Gelens: „Ik ben heel blij dat we, in goed overleg met de buurt, volgend jaar 26 appartementen beschikbaar hebben.” Vanuit Volkshuisvesting is er een grote woningbehoefte. De BAM had op deze plek in Aalst aanvankelijk 32 woningen willen realiseren. Dat werden er vervolgens 29 en, om de bewoners aan de Maria van Bourgondiëlaan tegemoet te komen in hun wens om meer privacy, werd het compromis afgetikt op 26: er komt geen derde woonlaag. Onveranderd is het aantal beschikbare parkeerplaatsen: dat blijven er 26.

Steef Hoogendam constateerde dat er niets is gedaan met haar opmerking dat de in- en uitrit van het complex recht voor haar nieuw gebouwde toekomstbestendige woning komt: „Moeten we tóch overgordijnen ophangen, want op al die naar binnen schijnende autolampen zitten wij natuurlijk niet te wachten. Maar ach, we laten het erbij.”

Kleine huishoudens

Op basis van inschrijving en loting worden de woningen, wanneer deze gebouwd worden, door woonstichting ‘thuis verhuurd. Verhuurmakelaar Carin Thur: „Wij bieden de woningen aan kleine huishoudens aan. Het is niet de bedoeling dat ze er met vieren of vijven intrekken.”

De appartementen worden gerealiseerd rondom een vierkante gezamenlijke binnentuin. Dat moet een gezellige plek worden waar buren elkaar kunnen ontmoeten. Toch denkt een aantal mensen daar ook anders over. Zij zijn bang dat er jeugd gaat hangen en dat daarmee geriskeerd wordt dat zaken uit de hand kunnen lopen. Eric Hoogendam haalt daar zijn schouders over op: „Waarom zouden daar geen jongeren mogen zitten? Hier in de buurt zijn geen tot weinig andere plekken waar de jeugd terechtkan. Dáár moet aandacht voor zijn.”