Geluksniveau inwoners Waalre hoger dan landelijk gemiddelde

Veel Brabanders weten de weg naar tankstations over de grens nog altijd te vinden. De Nederlandse brandstofprijzen zijn flink gestegen de afgelopen maand, maar ook bij de zuiderburen betaal je meer voor een litertje diesel of benzine. Is het nog altijd voordeliger om wat extra kilometers over de grens te maken voor een volle tank?