Bewoonster van verzor­gings­huis in Bergeijk nagekeken na inademen rook, keuken­brand­je geblust

BERGEIJK - De bewoonster van een verzorgingshuis aan de Eerselsedijk in Bergeijk is donderdagavond in een ambulance nagekeken omdat ze rook had ingeademd. In haar zorgwoning was een rond 20.15 uur kleine brand in de keuken ontstaan. Enkele gebouwbewoners moesten een tijdje naar buiten.