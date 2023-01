Gespreksavond over armoede in Waalre

Bestrijden

De avond is onderdeel van het proces om nieuw armoedebeleid te maken in de gemeente Waalre. De gemeenteraad vroeg burgemeester en wethouders in november 2021 om nieuw en langdurig armoedebeleid te maken. Het nieuwe beleid heeft als doel om inwoners die in armoede leven zo vroeg mogelijk te in beeld te krijgen. Op die manier wil de gemeente armoede zo effectief mogelijk bestrijden, maar nog liever voorkomen. De avond richt zich zowel op geldproblemen die zijn ontstaan door recente prijzenstijgingen in bijvoorbeeld energie en boodschappen, als financiële problemen die al langer spelen.