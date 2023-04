Heel wat kantoorruimte in Waalre heeft een te laag energielabel

Geen Michelin­ster voor Nico en Sonja Boreas na terugkeer in Leende: één dag te weinig open

EINDHOVEN - Voor het eerst in jaren sleepte het echtpaar Nico en Sonja Boreas geen Michelinster in de wacht. Ze verhuisden onlangs met hun restaurant Sabero van Roermond naar Leende, waar hun twee sterren zijn vervallen. ,,Dit is geen verrassing”, zegt Sonja.