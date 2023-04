Meer woningen gebouwd in Waalre

Nieuw leven voor 70 jaar oude karakteris­tie­ke bedrijfs­hal­len op De Hurk

EINDHOVEN – Op de hoek van de Beemdstraat en de Lodewijkstraat in Eindhoven is de ombouw van de bedrijfshallen waar voorheen de Kampeermarkt en computerzaak Paradigit waren gevestigd in volle gang. Door de ‘vernieuwbouw’ zijn de karakteristieke boogdaken van de 70 jaar oude hallen goed te zien.