Te veel vraag naar geld voor tijdelijke woningen, dus Waalre zit nog even in spanning

Fotoboek Bunkerto­ren, Trudo Toren en meer bekende Eindhoven­se gebouwen in stemmig zwart-wit

EINDHOVEN – De titel The Portraits van het nieuwe fotoboek van de Eindhovense fotograaf Norbert van Onna zet de lezer meteen op het verkeerde been. Geen mensen, maar portretten van gebouwen en hun identiteit. In stemmig zwart-wit.

20 december