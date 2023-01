Waalre 100 jaar, daar zit muziek in, en dus is er een lied

WAALRE - Waalre bestaat in 2023 100 jaar. Er is in aanloop naar deze gebeurtenis al heel wat af gebrainstormd. Bijvoorbeeld over de invulling van het eerste eeuwfeest en wat dat allemaal wel of niet mag kosten. De festiviteiten moeten Waalre en de Waalrenaren in ieder geval flink in de greep hebben. En wat bindt meer dan een eigen lied?

Dat is er nu. De tekst is van linguïst Bart Bruijnen en de muziek van componist/arrangeur Arno ter Burg. Beide heren wonen in Waalre. Het nummer heet Waalre-lied en wordt donderdag 5 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente voor het eerst ten gehore gebracht.

Een lied over de geschiedenis van de dorpen Waalre en Aalst moest vooral niet gaan over de eeuwige ‘strijd’ tussen de twee gemeenten die in 1923 werden samengevoegd, zo vond Bruijnen: „Ik wilde een positieve tekst schrijven, maar wel eentje met een knipoog.”

Taalfilisofie

Bruijnen had zich ingeschreven voor de brainstormbijeenkomst die in oktober door de gemeente Waalre was georganiseerd. Hier moesten de activiteiten voor het eeuwfeest globaal worden ingekleurd. De taalkundige, met taalfilosofie als specialisatie, leek een lied wel leuk. „Tegen de tijd dat de tweede bijeenkomst eraan kwam had ik het al klaar.”

Quote Woordkeuze, rijmschema en metrum schoten me te binnen tijdens het wandelen met de hond

Bruijnen wilde een grappig lied met wat zelfspot. Zonder grootsprakerig romantisme, zeker geen bezield strijdproza en het moest ook geen volkse of carnavaleske meezinger worden. Moest hij versleten woorden gebruiken of Waalrese straattaal? Bruijnen was er al snel uit: „Schrijven is een echte hobby van me en in twee sessies heb ik het lied gemaakt. Woordkeuze, rijmschema en metrum schoten me te binnen tijdens het wandelen met de hond.”

Cultuuraanjager

Arno ter Burg werd een paar weken geleden gebeld door Noël Josemans, Waalres cultuuraanjager. Of Ter Burg de muziek bij de tekst wilde componeren? „Een eer natuurlijk. En hoewel ik het in december giga-druk had, wilde ik het natuurlijk graag doen, ook al moest het vóór 5 januari gereed zijn.”

Ter Burg was gecharmeerd van het lied, dat hij kwalificeert als een Nederlands chanson. „De tekst loopt goed en steekt ritmisch goed in elkaar. Hierdoor kon ik er redelijk gemakkelijk een melodie onder maken en had ik het refrein snel te pakken. Het is geen lange lap tekst, maar wel eentje met veel woorden, dus het was véél noten schrijven.”

Voor het lied, dat donderdag voor de eerste keer voor publiek wordt gespeeld en gezongen, vroeg Ter Burg de eveneens in Waalre woonachtige Ellen Valkenburg.

Op carillon

Schrijver en componist vinden het allemaal best spannend nu en zijn benieuwd hoe hun lied wordt ontvangen. Zij hebben de basis gelegd. Anderen worden uitgenodigd hun eigen versie van het muziekstuk maken: „We zijn benieuwd naar de uitvoering van de harmonieën, hoe het op carillon klinkt en misschien maakt iemand er alsnog wel een carnavalsnummer van...”

De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Waalre vindt plaats op donderdag 5 januari tussen 19.00 en 21.00 uur in Het Huis van Waalre aan de Koningin Julianalaan 19.