Waalre heeft overschot van 1,8 miljoen hard nodig: ‘Geld van Rijk niet genoeg voor stijgende kosten’

Moord op Eindhoven­se zakenman Marcel van Hout: klusjesman en ex-vrouw na zes jaar voor de rechter

De onderzoeksrechter in België wil dat klusjesman Roger C. en Jouhara A. uit Pelt, die verdacht worden van de moord op de Eindhovense zakenman Marcel van Hout in 2017, worden doorverwezen naar het hof. Beiden zijn momenteel vrij onder voorwaarden.