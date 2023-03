Waalrese filmmarathon met Jezus van Nazareth in de hoofdrol

Actievoer­ders tevreden over nieuw bod ziekenhuis-cao: ‘Aantrekke­lij­ker om in de zorg te werken’

EINDHOVEN/HELMOND - Actievoerders in de ziekenhuizen in de regio zijn positief over de uitkomst van de CAO-acties. Er komt voor het eerst een substantiële beloning voor stand-bydiensten, personeel in de laagste salarisschalen gaat er bruto minimaal 150 euro per maand op vooruit en medewerkers krijgen meer inspraak in hun rooster.