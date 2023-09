600 incidenten bij 80 van de Langstraat, organisatie roept vanwege hitte op om naar huis te gaan

COLUMN De held van RKC-PSV was de agent die me mijn kluts afpakte

Ik loop na de kansloze 0-4 tegen PSV langs het RKC-stadion naar de auto. Passeer een rij mannen en vrouwen in politie-uniform die hun zaterdagavond thuis voor de buis in rook zagen opgaan. Omdat er weer eens een stadion in toom moest worden gehouden. Ze geven me een dubbel gevoel: veilig en ook weer niet, want je weet maar nooit of de vlam in de pan slaat, net als ik aan kom kuieren.