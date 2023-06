88-jarige vrouw uit Waalwijk wordt slachtoffer van babbeltruc, dieven stelen sieraden

Tweede editie Altena Regatta ook voor roeiers van buiten: ‘Verbinding over de grenzen’

Het skiff-roeien is de snelst groeiende roeisport ter wereld. Op 1 juli doen tientallen skiff-roeiers mee aan de Altena Regatta, een wedstrijd voor teams uit Altena. Dit keer is de competitie ook opengesteld voor roeiers van buiten de gemeente. Want bij de St. Ayles Skiffs draait het vooral om verbinding, en dat gaat over grenzen heen.