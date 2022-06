Aanpak gevaarlijke kruising ‘absoluut hoogste prioriteit’. Roep om tijdelijke maatregelen

HAARSTEEG - De aanpak van de gevaarlijke kruising Mommersteeg-Tuinbouwweg in Haarsteeg heeft ‘absoluut de hoogste prioriteit’. En zo’n aanpak hoeft niet te wachten tot er een compleet uitgewerkt plan ligt, vooruitlopend daarop kunnen ook tijdelijke maatregelen worden genomen.

Dat heeft wethouder Thom Blankers van de gemeente Heusden laten weten, nu van verschillende kanten, en niet voor het eerst, aan de bel is getrokken over de situatie op de weg tussen Vlijmen en Haarsteeg. Vrij recent schreven omwonenden nog een brief.

Afgelopen zaterdag had een flinke aanrijding plaats, waarbij een van de betrokken auto’s de gevel van een woning ramde. Uit de verhalen die mensen naar aanleiding van dat incident ook aan Blankers hebben verteld, is hem wel duidelijk geworden hoeveel impact het ongeval op de omwonenden heeft gehad. ,,Het is ook ons een grote zorg, naar de omgeving toe moeten we echt wat doen.”

Tijdelijk stoplicht

Blankers voelde wel voor de suggestie die Alexander van Weert (Heusden één) deze week deed tijdens de informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid, om in elk geval vast tijdelijke maatregelen te nemen. ,,Al is het maar een mobiel stoplicht.” Of het dat gaat worden kon Blankers overigens niet beloven. Hij moet ook nog antwoorden op schriftelijke politieke vragen die naar aanleiding van het laatste ongeluk al zijn gesteld.

Verschillende commissieleden grepen het ongeluk van dit weekend aan om ook aandacht te vragen voor andere kruisingen die bekend staan als gevaarlijk. Zo wees Antoine Aarts (Heusden Verbindt) naar de kruising Vlaemsche Hoeve- Heistraat- Vendreef- Sint Catharinastraat en vroeg Richard Tewes (VDA) wanneer verkeersmaatregelen op de Demer (nabij de Johannes Paulusschool) in Heusden worden genomen. Marjo Stevens (GroenLinks-PvdA) wees de wethouder op de ‘fietsonveiligheid’ van de kruising Mommersteeg-Wilhelminastraat in Vlijmen voor met name schoolkinderen.