ABN-pinautomaat in Waalwijk opgeblazen met explosieven, grote schade aan gebouw

VideoWAALWIJK - De pinautomaat aan de Doctor Ringersstraat in Waalwijk is vrijdagochtend vroeg opgeblazen. Daarbij is een groot deel van het pand verwoest. Meerdere bedrijven in de omgeving zijn vooralsnog dicht.

De gevel van het pand, waarin het bedrijf Qdossier zit gevestigd, is weggeslagen. Op de plaats waar de pinautomaat zat, zit nu een groot gat. Stukken staal en steen zijn tot tientallen meters ver de straat ingeblazen, zelfs tot achter apotheek Ducdalf, aan de overkant van de straat. Of er ook binnen in de apotheek schade is, kon een medewerker van de aphotheek nog niet zeggen.

Veel omwonenden werden rond 03.45 uur wakker van een harde knal. Even later hoorden zij nog een tweede, wat zachtere knal. Daarbij was volgens een vrouw die vlakbij woont ook een vonkenregen te zien. Sommige omwonenden zagen daarna een scooter wegrijden met twee mensen erop. Zij waren volledig in het zwart gekleed.

Later op de ochtend meldde de politie nog over een wit bestelbusje dat mensen hebben zien rijden richting de Midden-Brabantweg. Volgens de politie heeft dit busje vermoedelijk ook met de plofkraak te maken.

Explosieven

De politie weet inmiddels dat er bij de ontploffing gebruik is gemaakt van explosieven. Vanuit het pand loopt een kabel naar buiten, die mogelijk is gebruikt om de explosieven op afstand tot ontploffing te brengen.

Of er iets buitgemaakt is, is nog niet duidelijk. De politie kan pas onder het puin kijken als het gebouw is gestut. Op straat is in elk geval geen geld te vinden. Een omstander die er snel bij was, heeft gehoord dat de daders iets zeiden in de trant van ‘het is niks'.

Robotje

Veel mensen kwamen buiten kijken wat er aan de hand was. Toen de politie eenmaal met meer man aanwezig was, werd iedereen weggestuurd en op grotere afstand gezet. Dit uit veiligheid, omdat het niet zeker was of er nog meer explosieven konden afgaan. Het afgezette gebied is groot: tot de achterkant van de apotheek. Meerdere bedrijven in de buurt moeten in de ochtend dicht blijven. Daaronder ook apotheek de Ducdalf, die klanten doorverwijst naar andere aptotheken in de stad.

De Explosieven Opruimingsdienst heeft onder meer met een robotje onderzocht of er meer explosieven in het puin lagen. Het lijkt erop dat die niet gevonden zijn, aangezien de politie inmiddels aan het onderzoek is begonnen. Daarvoor zijn camerabeelden uit de omgeving opgevraagd, en omwonenden gesproken.

Tweede keer

Het is de tweede keer dat dit pinautomaat doelwit is van criminelen die met geweld proberen geld te stelen. In augustus 2012 ramden dieven het gebouw, waarna de pinautomaat met explosieven werd opgeblazen. Ook toen vlogen de brokstukken in het rond, tot op het gras aan de overkant van de straat.

Volledig scherm Onderzoek na de plofkraak in Waalwijk. © FPMB

Volledig scherm De schade aan het pand in Waalwijk is fors. Het gebouw is voor een groot deel ontzet. © FPMB

Volledig scherm Politie en EOD bij de plaats van de plofkraak in Waalwijk. © FPMB

Volledig scherm Beelden Plofkraak Dr. Ringersstraat Waalwijk © Gert-Jan Buijs

Volledig scherm De schade na de plofkraak is enorm. © FPMB

Volledig scherm Politie en EOD bij de plaats van de plofkraak in Waalwijk. © FPMB

Volledig scherm De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie is aanwezig om te kijken of er nog meer explosieven zijn. © FPMB

Volledig scherm De schade aan het pand in Waalwijk is fors. Het gebouw is voor een groot deel ontzet. © FPMB

Volledig scherm De schade aan het pand in Waalwijk is fors. Het gebouw is voor een groot deel ontzet. © FPMB

