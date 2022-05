Actie tegen dreigende sluiting ‘kunstmuseum’: stichting zoekt steun onder Waalwijkers

COLUMN In Loon en Heusden gaat dat liedje van Abba niet langer op

Als onze volksvertegenwoordigers een afspiegeling zijn van het volk dat ze willen vertegenwoordigen, scoren ze in Heusden en Loon op Zand veel punten. In beide gemeenten zijn winnende lokale partijen in de formatie van het nieuwe gemeentebestuur aan de kant gezet. De schuldigen tonen zich zo even grillig als hun verwarde kiezers. Het politieke landschap, ook in gemeenteraden, versplintert en verschuift al jaren.

30 april