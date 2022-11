Actiecomité stopt strijd tegen vertrek directeur Schoenenkwartier: ‘Het is vechten tegen de bierkaai’

Radiostil­te rond hotelplan Kaatsheu­vel: ook gemeente hoort niets meer van Somerset Capital

KAATSHEUVEL – De bouw van een nieuw hotelcomplex aan de Horst in Kaatsheuvel laat nog wel even op zich wachten. Als het er al ooit komt. Initiatiefnemer Somerset Capital houdt zich volledig stil. De gemeente heeft geen idee of de ondernemer nog bezig is met het plan.

14 november