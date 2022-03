Agent had niet op Tim (27) in Waalwijk mogen schieten en wordt verdacht van dood door schuld

Boomfeest­dag gaat in Waalwijk toch door: 162 bomen geplant onder een stralende zon

SPRANG-CAPELLE - De gemeente Waalwijk is weer een stuk groener. Zo’n vierhonderd leerlingen van groep 7 van de basisscholen uit de gemeente Waalwijk plantten woensdagochtend in totaal 162 bomen in de omgeving van de Dullaerdweg en het Halvezolenpad in Sprang-Capelle.

23 maart