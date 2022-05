Altena aarzelt over aanpak problemen jeugdzorg: ‘Samenwerking ja, maar niet ten koste van alles’

ALTENA - Dat het nu niet goed gaat in de jeugdzorg, daar is de politiek in Altena helemaal van overtuigd. Maar er zijn flinke twijfels of de beoogde regionale aanpak van Altena met Breda, Oosterhout, Drimmelen en Geertruidenberg vruchten afwerpt.

De gemeenteraad van Altena vindt daarom de tijd nog niet rijp in te stemmen met de voorgelegde regiovisie, die is bedoeld ‘de juiste en beste hulp zo dichtbij mogelijk te organiseren’. Die visie is ook de basis voor de aanbesteding van de jeugdzorg voor 2023 en volgende jaren.

Het is vooral de voorgestelde manier van aanbesteden die de raad zorgen baart, zo bleek in de Altenatafel. In het plan wordt het het aantal zorgaanbieders sterk teruggebracht. Dit kan gevolgen hebben voor kwalitatief goede zorgaanbieders met korte lijntjes in Altena. Ook, benadrukten CU en SGP, zou het ten koste gaan van de identiteitsgebonden zorg. ,,Kijk ook eens naar een andere regio, naar Gorinchem bijvoorbeeld”, zei Hennie Schermers (CU). ,,Samenwerking ja, maar niet ten koste van alles.”

Quote Er spelen te veel belangen om het door te drukken Tineke Zaal, CDA

Knoop doorgehakt

Wethouder Shah Sheikkariem (AL) was niet ongevoelig voor de tegengeluiden die hij de afgelopen tijd al uit het veld had gehoord. Voorafgaand aan de discussie gaf hij al aan dat het college zich afgevraagd heeft of op de ingeslagen weg verder gegaan moet worden. Het college heeft de knoop doorgehakt en besloten de visie en het aanbestedingsproces los te koppelen: wel de visie vaststellen, maar de aanbesteding uitstellen. ,,De kleine, lokale zorgaanbieders krijgen zo de tijd zich goed te laten ondersteunen. Ze moeten wel aan de kwaliteitseisen voldoen.”

Rik van der Pluijm (VVD) stelde voor verder te gaan dan het aanbrengen van een knip en de behandeling uit te stellen. Met uitzondering van AltenaLokaal kreeg hij hierin steun van alle fracties. Tineke Zaal (CDA): ,,Er spelen te veel belangen om het door te drukken. Laten we de tijd nemen om nog eens goed kritisch naar de visie te kijken.” Wethouder Sheikkariem legde zich erbij neer.