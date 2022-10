Altena StreekFestival voortaan wel een beoordeling, maar geen winnaars

Anouk van Heesch vecht direct vertrek bij museum Schoenen­kwar­tier aan: ‘Dit zorgt voor grote schade’

WAALWIJK - Anouk van Heesch neemt gerechtelijke stappen tegen het bestuur van het Schoenenkwartier in Waalwijk. Ze is volgens haar gedwongen om per direct als directeur te stoppen, en is het daar niet mee eens.

7 oktober