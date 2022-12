Altena wil in gesprek met orchideeënkweker over huisvesting 247 arbeidsmigranten

met video Politie en brandweer zoeken naar fietser in sloot Waspik, maar blijkt niet meer in het water te liggen

WASPIK - De brandweer en politie waren in een sloot aan het Halve Zolenpad in Waspik op zoek naar een fietser die mogelijk in het water was gevallen. Volgens een politiewoordvoerder lag een fiets daar half in het water, maar zonder dat de eigenaar ergens te bekennen was. Brandweerlieden waadden daarom al zoekend door de sloot.

