Altena zet knop om: veel minder licht aan bij gebouwen, torens, molens en kunstwerken

Loon deelt 21 gele kaarten uit: ‘bladkorven zijn voor blad níét voor vuilniszak­ken en plastic potten’

KAATSHEUVEL - Bladkorven zijn voor blad. Líjkt niet zo ingewikkeld, maar de gemeente Loon op Zand vindt er vooral ook andere zaken in terug. ,,Vuilniszakken, planten in plastic potten, hanging baskets", zegt een woordvoerder. ,,We hebben al 21 gele kaarten uitgedeeld.”

27 oktober