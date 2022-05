Altena zoekt in buurt Wijk en Aalburg naar opvangplek voor vluchtelingen uit Oekraïne

In Altena hebben tot vorige week ruim 160 vluchtelingen uit Oekraïne onderdak bij particulieren gekregen. In de op 2 mei geopende opvanglocatie in Werkendam verblijven momenteel 22 vluchtelingen. Hiervan komen er zes uit de particuliere opvang en zestien uit het verdeelpunt in Breda. Dat melden burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.