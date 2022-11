Ambitieus plan Dillenburgpark kan verder, nu de eerste kleine maatregelen

Hoe de oorlog in Oekraïne hier voor valse piano’s zorgt

WAALWIJK - Pianostemmer is een uitstervend beroep. Toch staat Rob van Daal (66) uit Waalwijk met één been helemaal in het heden. Hij ziet - nou ja, hoort - namelijk letterlijk hoe de oorlog in Oekraïne doorklinkt in onze piano’s en vleugels. En vergis je niet in die klimaatverandering straks.

