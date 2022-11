Andelse opa geeft eerst zichzelf aan voor betasten kleindochter, maar krabbelt in rechtbank toch terug

Gezondheid in kwetsbare wijken móét omhoog, dus gooit Waalwijk het roer om: ‘Medicijnen zijn niet altijd de oplossing’

WAALWIJK – De vraag naar zorg is opvallend groot in Waalwijk. Medicijnen of dure behandelingen zijn niet altijd de oplossing. Vooral in kwetsbare wijken zit het probleem vaak veel dieper. Dat vraagt om een andere aanpak.

15 november