Angstig RKC begint te laat met voetballen en blijft steken op gelijkspel tegen Sparta

Sparta-RKC was dinsdagavond nou niet bepaald een wedstrijd om warm van te worden. Op het ijskoude Kasteel was Sparta wel grotendeels de betere ploeg, maar creëerden beide ploegen niet echt veel kansen. In de eerste helft was de thuisploeg nog het dichtst bij, maar aanvoerder Shawn Adewoye kon een inzet net voor de lijn weghalen. Aan de andere kant schoot Mats Seuntjens te wild over nadat hij oog in oog met Sparta-doelman Nick Olij kwam te staan.